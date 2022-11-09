ВСУ уничтожили еще 780 оккупантов за сутки: новые потери россиян

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 789 оккупантов. В целом Россия потеряла в Украине с начала полномасштабной агрессии уже 77 950 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составили:
Напомним, ранее мы писали, что украинские десантники на Донбассе сбили российский беспилотник "Орлан-10".
Также стало известно, что под Запорожьем ВСУ ударили по позиции оккупантов, враг понес большие потери.
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