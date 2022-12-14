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ЗСУ знищили ще 740 окупантів та більше 20 одиниць техніки: нові втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили ще 740 окупантів та більше 20 одиниць техніки (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська минулої доби ліквідували 740 окупантів та понад 20 одиниць ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 96 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 14.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 96000 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків - 2970 (+4) од.
  • бойових броньованих машин - 5937 (+7) од.,
  • артилерійських систем - 1931 (+0) од.,
  • РСЗВ - 404 (+0) од.
  • засоби ППО - 211 (+0) од.,
  • літаків - 281 (+0) од.,
  • вертольотів - 264 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+10),
  • крилаті ракети - 592 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4562 (+13) од.,
  • спеціальна техніка - 171 (+1).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сили ППО та РЕБ відбили дві хвилі атаки іранських дронів-камікадзе Shahed на Київ. Загалом військам вдалося збити 13 безпілотників.

Крім того, за добу українські військові успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

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