ВСУ уничтожили еще 740 оккупантов и больше 20 единиц техники: новые потери РФ

Украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали 740 оккупантов и более 20 единиц вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 96 тысяч солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 14.12 ориентировочно составили:
Напомним, ранее сообщалось, что силы ПВО и РЭБ отбили две волны атаки иранских дронов-камикадзе Shahed на Киев. Всего войскам удалось сбить 13 беспилотников.
Кроме того, за сутки украинские военные успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
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