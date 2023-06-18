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ЗСУ знищили ще 650 окупантів та більше десятка артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

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Неділя 18 червня 2023 08:40
ЗСУ знищили ще 650 окупантів та більше десятка артсистем: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили ще 650 окупантів та більше десятка артсистем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 219 820 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 219 820 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків - 3984 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 7729 (+23) од.;
  • артилерійських систем - 3847 (+13) од.;
  • РСЗВ - 610 (+1) од.;
  • засоби ППО - 364 (+0) од.;
  • літаків - 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 304 (+2) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3371 (+7) од.;
  • крилаті ракети - 1211 (+12) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6571 (+14) од.;
  • спеціальна техніка - 522 (+2) од.;

ЗСУ знищили ще 650 окупантів та більше десятка артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили ще 650 окупантів та більше десятка артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень.

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