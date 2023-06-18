ЗСУ знищили ще 650 окупантів та більше десятка артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили ще 650 окупантів та більше десятка артсистем (Віталій Носач, РБК-Україна)

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 219 820 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 219 820 (+650) осіб ліквідовано;

танків - 3984 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 7729 (+23) од.;

артилерійських систем - 3847 (+13) од.;

РСЗВ - 610 (+1) од.;

засоби ППО - 364 (+0) од.;

літаків - 314 (+0) од.;

гелікоптерів - 304 (+2) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3371 (+7) од.;

крилаті ракети - 1211 (+12) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6571 (+14) од.;

спеціальна техніка - 522 (+2) од.; Фото: ЗСУ знищили ще 650 окупантів та більше десятка артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на: Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень.