ЗСУ знищили ще 650 окупантів та більше десятка артсистем: Генштаб оновив втрати РФ
Фото: ЗСУ знищили ще 650 окупантів та більше десятка артсистем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 650 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 219 820 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 219 820 (+650) осіб ліквідовано;
- танків - 3984 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 7729 (+23) од.;
- артилерійських систем - 3847 (+13) од.;
- РСЗВ - 610 (+1) од.;
- засоби ППО - 364 (+0) од.;
- літаків - 314 (+0) од.;
- гелікоптерів - 304 (+2) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3371 (+7) од.;
- крилаті ракети - 1211 (+12) од.;
- кораблі/катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6571 (+14) од.;
- спеціальна техніка - 522 (+2) од.;
Фото: ЗСУ знищили ще 650 окупантів та більше десятка артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар’їнському напрямках.
Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень.
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