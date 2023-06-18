ВСУ уничтожили еще 650 оккупантов и более десятка артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили еще 650 оккупантов и более десятка артсистем (Виталий Носач, РБК-Украина)

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 219 820 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.23 ориентировочно составили: личного состава - около 219 820 (+650) человек ликвидировано;

танков - 3984 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 7729 (+23) ед.;

артиллерийских систем - 3847 (+13) ед.;

РСЗО - 610 (+1) ед.;

средства ПВО - 364 (+0) ед.;

самолетов - 314 (+0) ед.;

вертолетов - 304 (+2) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3371 (+7) ед.;

крылатые ракеты - 1211 (+12) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 6571 (+14) ед.;

специальная техника - 522 (+2) ед.; Фото: ВСУ уничтожили еще 650 оккупантов и более десятка артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на: Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.