ВСУ уничтожили еще 650 оккупантов и более десятка артсистем: Генштаб обновил потери РФ
Фото: ВСУ уничтожили еще 650 оккупантов и более десятка артсистем (Виталий Носач, РБК-Украина)
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 219 820 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 219 820 (+650) человек ликвидировано;
- танков - 3984 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин - 7729 (+23) ед.;
- артиллерийских систем - 3847 (+13) ед.;
- РСЗО - 610 (+1) ед.;
- средства ПВО - 364 (+0) ед.;
- самолетов - 314 (+0) ед.;
- вертолетов - 304 (+2) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3371 (+7) ед.;
- крылатые ракеты - 1211 (+12) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6571 (+14) ед.;
- специальная техника - 522 (+2) ед.;
Фото: ВСУ уничтожили еще 650 оккупантов и более десятка артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.
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