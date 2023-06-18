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ВСУ уничтожили еще 650 оккупантов и более десятка артсистем: Генштаб обновил потери РФ

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Воскресенье 18 июня 2023 08:40
ВСУ уничтожили еще 650 оккупантов и более десятка артсистем: Генштаб обновил потери РФ Фото: ВСУ уничтожили еще 650 оккупантов и более десятка артсистем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 219 820 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 219 820 (+650) человек ликвидировано;
  • танков - 3984 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 7729 (+23) ед.;
  • артиллерийских систем - 3847 (+13) ед.;
  • РСЗО - 610 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 364 (+0) ед.;
  • самолетов - 314 (+0) ед.;
  • вертолетов - 304 (+2) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3371 (+7) ед.;
  • крылатые ракеты - 1211 (+12) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6571 (+14) ед.;
  • специальная техника - 522 (+2) ед.;

ВСУ уничтожили еще 650 оккупантов и более десятка артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили еще 650 оккупантов и более десятка артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:

  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

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