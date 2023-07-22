ВСУ уничтожили еще 640 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 241330 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.23 ориентировочно составили: личного состава - около 241 330 (+640) человек ликвидировано;

танков - 4140 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 8096 (+16) ед.;

артиллерийских систем - 4629 (+19) ед.;

РСЗО - 693 (+1) ед.;

средства ПВО - 448 (+8) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 310 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3944 (+11) ед.;

крылатые ракеты - 1298 (+0) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 7159 (+14) ед.;

специальная техника - 691 (+5) ед. Фото: потери врага по состоянию на 22.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на: Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском направлениях. Как пишет Институт изучения войны, ВСУ контратакуют под Бахмутом и в Запорожской области. Тем временем российские оккупанты пытаются продвигаться в районе Купянска, а также перебрасывают силы под Авдеевку.