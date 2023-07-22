ВСУ уничтожили еще 640 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери врага
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 241330 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 241 330 (+640) человек ликвидировано;
- танков - 4140 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин - 8096 (+16) ед.;
- артиллерийских систем - 4629 (+19) ед.;
- РСЗО - 693 (+1) ед.;
- средства ПВО - 448 (+8) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 310 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3944 (+11) ед.;
- крылатые ракеты - 1298 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7159 (+14) ед.;
- специальная техника - 691 (+5) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 22.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях.
Как пишет Институт изучения войны, ВСУ контратакуют под Бахмутом и в Запорожской области. Тем временем российские оккупанты пытаются продвигаться в районе Купянска, а также перебрасывают силы под Авдеевку.
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