ЗСУ знищили ще 630 окупантів та більше 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 233 440 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 233 440 (+630) осіб ліквідовано;

танків - 4074 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 7953 (+9) од.;

артилерійських систем - 4346 (+16) од.;

РСЗВ - 661 (+3) од.;

засоби ППО - 410 (+2) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 309 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3666 (+14) од.;

крилаті ракети - 1271 (+0) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6914 (+16) од.;

спеціальна техніка - 619 (+7) од.; Фото: ЗСУ знищили ще 630 окупантів та більше 15 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на: Куп’янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському напрямках. Як пише Інститут вивчення війни, наші воїни розпочали нову хвилю контратак на Запорізькому напрямку, а на Бахмутському напрямку та на адмінмежі Донецької і Запорізької областей тим часом точаться важкі бої.