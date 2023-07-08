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ЗСУ знищили ще 630 окупантів та більше 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

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Субота 08 липня 2023 08:11
ЗСУ знищили ще 630 окупантів та більше 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 630 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 233 440 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 233 440 (+630) осіб ліквідовано;
  • танків - 4074 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 7953 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 4346 (+16) од.;
  • РСЗВ - 661 (+3) од.;
  • засоби ППО - 410 (+2) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 309 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3666 (+14) од.;
  • крилаті ракети - 1271 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6914 (+16) од.;
  • спеціальна техніка - 619 (+7) од.;

ЗСУ знищили ще 630 окупантів та більше 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили ще 630 окупантів та більше 15 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

  • Куп’янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках.

Як пише Інститут вивчення війни, наші воїни розпочали нову хвилю контратак на Запорізькому напрямку, а на Бахмутському напрямку та на адмінмежі Донецької і Запорізької областей тим часом точаться важкі бої.

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