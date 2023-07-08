ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 233 440 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 233 440 (+630) человек ликвидировано;

танков - 4074 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 7953 (+9) ед.;

артиллерийских систем - 4346 (+16) ед.;

РСЗО - 661 (+3) ед.;

средства ПВО -410 (+2) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 309 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3666 (+14) ед.;

крылатые ракеты - 1271 (+0) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 6914 (+16) ед.;

специальная техника - 619 (+7) ед.;

Фото: ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более 15 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском направлениях.

Как пишет Институт изучения войны, наши воины начали новую волну контратак на Запорожском направлении, а на Бахмутском направлении и на админгранице Донецкой и Запорожской областей тем временем идут тяжелые бои.