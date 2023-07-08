ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 233 440 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 233 440 (+630) человек ликвидировано;
- танков - 4074 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 7953 (+9) ед.;
- артиллерийских систем - 4346 (+16) ед.;
- РСЗО - 661 (+3) ед.;
- средства ПВО -410 (+2) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 309 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3666 (+14) ед.;
- крылатые ракеты - 1271 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6914 (+16) ед.;
- специальная техника - 619 (+7) ед.;
Фото: ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более 15 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях.
Как пишет Институт изучения войны, наши воины начали новую волну контратак на Запорожском направлении, а на Бахмутском направлении и на админгранице Донецкой и Запорожской областей тем временем идут тяжелые бои.
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