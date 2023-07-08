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ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Новина українською →
Суббота 08 июля 2023 08:11
ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 233 440 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 233 440 (+630) человек ликвидировано;
  • танков - 4074 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин - 7953 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем - 4346 (+16) ед.;
  • РСЗО - 661 (+3) ед.;
  • средства ПВО -410 (+2) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 309 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3666 (+14) ед.;
  • крылатые ракеты - 1271 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6914 (+16) ед.;
  • специальная техника - 619 (+7) ед.;

ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили еще 630 оккупантов и более 15 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях.

Как пишет Институт изучения войны, наши воины начали новую волну контратак на Запорожском направлении, а на Бахмутском направлении и на админгранице Донецкой и Запорожской областей тем временем идут тяжелые бои.

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