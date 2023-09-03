ВСУ уничтожили еще 600 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 2 сентября, украинские воины уничтожили еще 600 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 264 660 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.23 ориентировочно составили: личного состава - около 264660 (+600) человек ликвидировано;

танков - 4476 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 8649 (+12) ед.;

артиллерийских систем - 5582 (+22) ед.;

РСЗО - 739 (+3) ед.;

средства ПВО - 502 (+1) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4444 (+11) ед.;

крылатые ракеты - 1447 (+0) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 8102 (+59) ед.;

специальная техника - 841 (+6) ед. Фото: потери врага по состоянию на 03.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Согласно мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на западе Запорожской области, в том числе и продвигаться вперед. Также успешная работа нашей артиллерии вынудила врага отвести свои артсистемы от полосы фронта, в связи с чем она не может поддерживать свои войска.