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ВСУ уничтожили еще 600 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Воскресенье 03 сентября 2023 08:13
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ВСУ уничтожили еще 600 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 2 сентября, украинские воины уничтожили еще 600 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 264 660 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 264660 (+600) человек ликвидировано;
  • танков - 4476 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8649 (+12) ед.;
  • артиллерийских систем - 5582 (+22) ед.;
  • РСЗО - 739 (+3) ед.;
  • средства ПВО - 502 (+1) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 316 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4444 (+11) ед.;
  • крылатые ракеты - 1447 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8102 (+59) ед.;
  • специальная техника - 841 (+6) ед.

ВСУ уничтожили еще 600 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 03.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на западе Запорожской области, в том числе и продвигаться вперед.

Также успешная работа нашей артиллерии вынудила врага отвести свои артсистемы от полосы фронта, в связи с чем она не может поддерживать свои войска.

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