ВСУ уничтожили еще 600 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 2 сентября, украинские воины уничтожили еще 600 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 264 660 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 264660 (+600) человек ликвидировано;
- танков - 4476 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 8649 (+12) ед.;
- артиллерийских систем - 5582 (+22) ед.;
- РСЗО - 739 (+3) ед.;
- средства ПВО - 502 (+1) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 316 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4444 (+11) ед.;
- крылатые ракеты - 1447 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 8102 (+59) ед.;
- специальная техника - 841 (+6) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 03.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на западе Запорожской области, в том числе и продвигаться вперед.
Также успешная работа нашей артиллерии вынудила врага отвести свои артсистемы от полосы фронта, в связи с чем она не может поддерживать свои войска.
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