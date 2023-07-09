ВСУ уничтожили еще 600 оккупантов и 20 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки наши военные уничтожили еще 600 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины враг потерял 234 040 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.23 ориентировочно составили: личного состава - около 234 040 (+600) человек ликвидировано;

танков - 4078 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 7964 (+11) ед.;

артиллерийских систем - 4366 (+20) ед.;

РСЗО - 668 (+7) ед.;

средства ПВО - 413 (+3) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 309 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3685 (+19) ед.;

крылатые ракеты - 1271 (+0) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 6929 (+15) ед.;

специальная техника - 628 (+8) ед.; Фото: ВСУ уничтожили еще 600 оккупантов и 20 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил, враг сосредотачивает основные усилия на: Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Согласно данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины наносят удары по районам концентрации россиян в глубине оккупированной Луганской области. В частности, они продолжают наступательные действия и уничтожают российские склады техники, оружия и боеприпасов на Мелитопольском направлении, чтобы уменьшить возможности России .