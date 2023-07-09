ВСУ уничтожили еще 600 оккупантов и 20 артсистем: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки наши военные уничтожили еще 600 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины враг потерял 234 040 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 234 040 (+600) человек ликвидировано;
- танков - 4078 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 7964 (+11) ед.;
- артиллерийских систем - 4366 (+20) ед.;
- РСЗО - 668 (+7) ед.;
- средства ПВО - 413 (+3) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 309 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3685 (+19) ед.;
- крылатые ракеты - 1271 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6929 (+15) ед.;
- специальная техника - 628 (+8) ед.;
Фото: ВСУ уничтожили еще 600 оккупантов и 20 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил, враг сосредотачивает основные усилия на:
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.
Согласно данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины наносят удары по районам концентрации россиян в глубине оккупированной Луганской области. В частности, они продолжают наступательные действия и уничтожают российские склады техники, оружия и боеприпасов на Мелитопольском направлении, чтобы уменьшить возможности России.
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