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ЗСУ знищили ще 510 окупантів й десяток артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські військові знищили ще 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 253 290 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 253 290 (+510) осіб ліквідовано;
  • танків - 4295 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 8324 (+6) од.;
  • артилерійських систем - 5053 (+10) од.;
  • РСЗВ - 713 (+0) од.;
  • засоби ППО - 472 (+1) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 313 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4201 (+4) од.;
  • крилаті ракети - 1378 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7523 (+12) од.;
  • спеціальна техніка - 759 (+3) од.

Фото: втрати ворога станом на 12.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), контрнаступ наших воїнів змушує ворога передислокувати свої сили, які обороняються у західній частині Запорізької області, де її послабили українські воїни. Через таку деградацію сил Росармії виникає можливість для будь-якого прориву ЗСУ, який може стати вирішальним.

Зокрема ISW стверджує про те, що військові влаштували ще одну вилазку на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Також просунулись до околиць Роботиного в Запорізькій області.

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