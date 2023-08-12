ЗСУ знищили ще 510 окупантів й десяток артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Минулої доби українські військові знищили ще 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 253 290 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 12.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), контрнаступ наших воїнів змушує ворога передислокувати свої сили, які обороняються у західній частині Запорізької області, де її послабили українські воїни. Через таку деградацію сил Росармії виникає можливість для будь-якого прориву ЗСУ, який може стати вирішальним.
Зокрема ISW стверджує про те, що військові влаштували ще одну вилазку на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Також просунулись до околиць Роботиного в Запорізькій області.
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