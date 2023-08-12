ЗСУ знищили ще 510 окупантів й десяток артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 253 290 (+510) осіб ліквідовано;

танків - 4295 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 8324 (+6) од.;

артилерійських систем - 5053 (+10) од.;

РСЗВ - 713 (+0) од.;

засоби ППО - 472 (+1) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 313 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4201 (+4) од.;

крилаті ракети - 1378 (+1) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7523 (+12) од.;

спеціальна техніка - 759 (+3) од.

Фото: втрати ворога станом на 12.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), контрнаступ наших воїнів змушує ворога передислокувати свої сили, які обороняються у західній частині Запорізької області, де її послабили українські воїни. Через таку деградацію сил Росармії виникає можливість для будь-якого прориву ЗСУ, який може стати вирішальним.

Зокрема ISW стверджує про те, що військові влаштували ще одну вилазку на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Також просунулись до околиць Роботиного в Запорізькій області.