ВСУ уничтожили еще 510 окупантов и десяток артсистем: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 510 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 253290 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 12:08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Согласно данным Института изучения войны (ISW), контрнаступление наших воинов заставляет врага передислоцировать свои силы, которые обороняются в западной части Запорожской области, где ее ослабили украинские воины. Из-за такой деградации сил Росармии возникает возможность для любого прорыва ВСУ, который может стать решающим.
В частности ISW утверждает о том, что военные устроили еще одну вылазку на левый берег Днепра в Херсонской области. Также продвинулись к окрестностям Роботино в Запорожской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.