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ВСУ уничтожили еще 480 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага

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Четверг 17 августа 2023 08:24
ВСУ уничтожили еще 480 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 17 августа, составили 480 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 256 050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 17 артсистем и 18 ББМ врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 256 050 (+480) человек ликвидировано;
  • танков - 4329 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 8398 (+18) ед;
  • артиллерийских систем - 5169 (+17) ед;
  • РСЗО - 714 ед;
  • средства ПВО - 486 (+1) ед;
  • самолетов - 315 ед;
  • вертолетов - 314 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4272 (+24);
  • крылатые ракеты - 1406 (+2) ед;
  • корабли/катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7641 (+27) ед;
  • специальная техника - 773 ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские войска продвигались в Запорожской и Донецкой областях. А россияне оставили свои позиции в Урожайном.

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