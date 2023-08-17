ВСУ уничтожили еще 480 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага
Потери России в войне в Украине к утру четверга, 17 августа, составили 480 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 256 050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 17 артсистем и 18 ББМ врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 256 050 (+480) человек ликвидировано;
- танков - 4329 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 8398 (+18) ед;
- артиллерийских систем - 5169 (+17) ед;
- РСЗО - 714 ед;
- средства ПВО - 486 (+1) ед;
- самолетов - 315 ед;
- вертолетов - 314 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4272 (+24);
- крылатые ракеты - 1406 (+2) ед;
- корабли/катера - 18 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7641 (+27) ед;
- специальная техника - 773 ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские войска продвигались в Запорожской и Донецкой областях. А россияне оставили свои позиции в Урожайном.
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