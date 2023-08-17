ВСУ уничтожили еще 480 оккупантов и почти 20 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 17 августа, составили 480 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 256 050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 17 артсистем и 18 ББМ врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составили: личного состава - около 256 050 (+480) человек ликвидировано;

танков - 4329 (+5) ед;

боевых бронированных машин - 8398 (+18) ед;

артиллерийских систем - 5169 (+17) ед;

РСЗО - 714 ед;

средства ПВО - 486 (+1) ед;

самолетов - 315 ед;

вертолетов - 314 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4272 (+24);

крылатые ракеты - 1406 (+2) ед;

корабли/катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7641 (+27) ед;

специальная техника - 773 ед. Ситуация на фронте По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские войска продвигались в Запорожской и Донецкой областях. А россияне оставили свои позиции в Урожайном.