ЗСУ знищили ще 400 окупантів та майже 40 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 276670 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 4672 (+5) од.,

бойових броньованих машин - 8946 (+19) од.,

артилерійських систем - 6299(+39) од.,

РСЗВ - 792 (+1) од.,

засоби ППО - 533 од.,

літаків - 315 од.,

вертольотів - 316 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4924 (+29) од.,

крилаті ракети - 1529 (+11) од.,

кораблі/катери - 20 од.,

підводні човни - 1 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8763 (+17) од.,

спеціальна техніка - 925 (+7) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Ведеться наступальна операція на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку. Російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та на Мелітопольському напрямку.

Водночас російські військові продовжують спроби наступу в районі Бахмута та Авдіївки. Однак не мають успіху.