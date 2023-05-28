UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили ще 400 окупантів та 11 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили ще 400 окупантів та 11 артсистем (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські військові ліквідували ще 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 206 600 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 206 600 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків - 3797 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 7456 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 3425 (+11) од.;
  • РСЗВ - 574 (+0) од.;
  • засоби ППО - 329 (+0) од.;
  • літаків - 313 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 298 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2993 (+3) од.;
  • крилаті ракети - 1056 (+0) од.;
  • кораблі /катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6192 (+9) од.;
  • спеціальна техніка - 451 (+2) од.;

Фото: ЗСУ знищили ще 400 окупантів та 11 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 27 травня, Генеральний штаб України, після надходження уточнених розвідувальних даних, відкоригував деякі позиції загальних втрат противника.

Тим часом спецпризначенці СБУ продовжують нищити ворожу техніку з ударних дронів. Показали відео з результатами своєї роботи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні