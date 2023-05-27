Генштаб уточнив кількість втрат окупантів за минулу добу
У зв'язку з надходженням уточнених розвідувальних даних, Генштаб відкоригував деякі позиції загальних втрат противника.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.
"Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти", - наголосили в Генштабі.
Вони повідомили, що завтрашні втрати окупантів будуть додані до сьогоднішніх вже скоригованих.
"Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року. Дякуємо за розуміння", - додали в штабі.
За уточненими даними, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 206 200,
- танків - 3794 (-5) од.,
- бойових броньованих машин - 7449 (+7) од.,
- артилерійських систем - 3414 (+8) од.,
- РСЗВ - 574 (+2) од.,
- засоби ППО - 329,
- літаків - 313 (+3) од.,
- вертольотів - 298 (+2) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2990 (+49),
- крилаті ракети - 1036 (+31) од.,
- кораблі/катери - 18 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6183 (+11) од.,
- спеціальна техніка – 449.
Втрати РФ в Україні
За даними військового командування, Росармія у війні проти нашої держави втратила понад 206 тисяч солдатів, і тільки вчора ЗСУ ліквідували 460 окупантів, а також наші військові збили російський літак і пошкодили другий.
Тим часом росЗМІ писали про те, що за два тижні встановили понад тисячу нових імен окупантів, яких ліквідували в Україні. А всього список журналістів про ліквідованих окупантів складається із 24 005 імен.
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