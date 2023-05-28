ЗСУ знищили ще 400 окупантів та 11 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Минулої доби українські військові ліквідували ще 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 206 600 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Фото: ЗСУ знищили ще 400 окупантів та 11 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 27 травня, Генеральний штаб України, після надходження уточнених розвідувальних даних, відкоригував деякі позиції загальних втрат противника.

Тим часом спецпризначенці СБУ продовжують нищити ворожу техніку з ударних дронів. Показали відео з результатами своєї роботи.

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