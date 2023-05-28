ЗСУ знищили ще 400 окупантів та 11 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ
Минулої доби українські військові ліквідували ще 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 206 600 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 206 600 (+400) осіб ліквідовано;
- танків - 3797 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 7456 (+7) од.;
- артилерійських систем - 3425 (+11) од.;
- РСЗВ - 574 (+0) од.;
- засоби ППО - 329 (+0) од.;
- літаків - 313 (+0) од.;
- гелікоптерів - 298 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2993 (+3) од.;
- крилаті ракети - 1056 (+0) од.;
- кораблі /катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6192 (+9) од.;
- спеціальна техніка - 451 (+2) од.;
Фото: ЗСУ знищили ще 400 окупантів та 11 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 27 травня, Генеральний штаб України, після надходження уточнених розвідувальних даних, відкоригував деякі позиції загальних втрат противника.
Тим часом спецпризначенці СБУ продовжують нищити ворожу техніку з ударних дронів. Показали відео з результатами своєї роботи.
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