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ЗСУ знищили ще 400 окупантів та 11 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

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Неділя 28 травня 2023 08:31
ЗСУ знищили ще 400 окупантів та 11 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили ще 400 окупантів та 11 артсистем (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські військові ліквідували ще 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 206 600 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 206 600 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків - 3797 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 7456 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 3425 (+11) од.;
  • РСЗВ - 574 (+0) од.;
  • засоби ППО - 329 (+0) од.;
  • літаків - 313 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 298 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2993 (+3) од.;
  • крилаті ракети - 1056 (+0) од.;
  • кораблі /катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6192 (+9) од.;
  • спеціальна техніка - 451 (+2) од.;

ЗСУ знищили ще 400 окупантів та 11 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили ще 400 окупантів та 11 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 27 травня, Генеральний штаб України, після надходження уточнених розвідувальних даних, відкоригував деякі позиції загальних втрат противника.

Тим часом спецпризначенці СБУ продовжують нищити ворожу техніку з ударних дронів. Показали відео з результатами своєї роботи.

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