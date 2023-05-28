ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов и 11 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 400 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 206 600 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Фото: ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов и 11 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.23 ориентировочно составили:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 27 мая, Генеральный штаб Украины, после поступления уточненных разведывательных данных, откорректировал некоторые позиции общих потерь противника.

Тем временем спецназовцы СБУ продолжают уничтожать вражескую технику из ударных дронов. Показали видео с результатами своей работы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.