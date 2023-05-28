ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов и 11 артсистем: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 400 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 206 600 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 206 600 (+400) человек ликвидировано;
- танков - 3797 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин - 7456 (+7) ед.;
- артиллерийских систем - 3425 (+11) ед.;
- РСЗО - 574 (+0) ед.;
- средства ПВО - 329 (+0) ед.;
- самолетов - 313 (+0) ед.;
- вертолетов - 298 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2993 (+3) ед.;
- крылатые ракеты - 1056 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6192 (+9) ед.;
- специальная техника - 451 (+2) ед.;
Фото: ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов и 11 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 27 мая, Генеральный штаб Украины, после поступления уточненных разведывательных данных, откорректировал некоторые позиции общих потерь противника.
Тем временем спецназовцы СБУ продолжают уничтожать вражескую технику из ударных дронов. Показали видео с результатами своей работы.
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