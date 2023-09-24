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ЗСУ знищили ще 390 окупантів й майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 24 вересня, українські військові ліквідували ще 390 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 275 850 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 275 850 (+390) осіб ліквідовано;
  • танків - 4662 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 8914 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 6233 (+23) од.;
  • РСЗВ - 789 (+0) од.;
  • засоби ППО - 531 (+1) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4888 (+21) од.;
  • крилаті ракети - 1518 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 20 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8734 (+18) од.;
  • спеціальна техніка - 914 (+2) од.

Фото: втрати ворога станом на 24.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські військові просунулись в Запорізькій області, та, ймовірно, досягли прориву в районі Вербового. Тим часом російські терористи проводять ротацію в Луганській області.

Також зазначається, що одночасні наступальні дії наших воїнів в районі Бахмута, а також на півдні країни не дають російським загарбникам сформувати додаткові сили.

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