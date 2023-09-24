ЗСУ знищили ще 390 окупантів й майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 24 вересня, українські військові ліквідували ще 390 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 275 850 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 24.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські військові просунулись в Запорізькій області, та, ймовірно, досягли прориву в районі Вербового. Тим часом російські терористи проводять ротацію в Луганській області.
Також зазначається, що одночасні наступальні дії наших воїнів в районі Бахмута, а також на півдні країни не дають російським загарбникам сформувати додаткові сили.
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