ЗСУ знищили ще 390 окупантів й майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 275 850 (+390) осіб ліквідовано;

танків - 4662 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 8914 (+2) од.;

артилерійських систем - 6233 (+23) од.;

РСЗВ - 789 (+0) од.;

засоби ППО - 531 (+1) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 316 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4888 (+21) од.;

крилаті ракети - 1518 (+0) од.;

кораблі/катери - 20 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8734 (+18) од.;

спеціальна техніка - 914 (+2) од.

Фото: втрати ворога станом на 24.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські військові просунулись в Запорізькій області, та, ймовірно, досягли прориву в районі Вербового. Тим часом російські терористи проводять ротацію в Луганській області.

Також зазначається, що одночасні наступальні дії наших воїнів в районі Бахмута, а також на півдні країни не дають російським загарбникам сформувати додаткові сили.