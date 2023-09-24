RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 24 сентября, украинские военные ликвидировали еще 390 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 275 850 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 275 850 (+390) человек ликвидировано;
  • танков - 4662 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8914 (+2) ед.;
  • артиллерийских систем - 6233 (+23) ед.;
  • РСЗО - 789 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 531 (+1) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 316 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4888 (+21) ед.;
  • крылатые ракеты - 1518 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 20 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8734 (+18) ед.;
  • специальная техника - 914 (+2) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 24.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какова ситуация на фронте?

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись в Запорожской области, и, вероятно, достигли прорыва в районе Вербового. Тем временем российские террористы проводят ротацию в Луганской области.

Также отмечается, что одновременные наступательные действия наших воинов в районе Бахмута, а также на юге страны не дают российским захватчикам сформировать дополнительные силы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине