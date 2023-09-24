ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 24 сентября, украинские военные ликвидировали еще 390 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 275 850 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 24.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какова ситуация на фронте?
По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись в Запорожской области, и, вероятно, достигли прорыва в районе Вербового. Тем временем российские террористы проводят ротацию в Луганской области.
Также отмечается, что одновременные наступательные действия наших воинов в районе Бахмута, а также на юге страны не дают российским захватчикам сформировать дополнительные силы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.