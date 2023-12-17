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ЗСУ знищили ще 1250 окупантів та майже 20 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили ще 1250 окупантів та майже 20 танків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 16 грудня, українські військові ліквідували ще 1250 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 346 070 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 346 070 (+1250) осіб ліквідовано;
  • танків - 5739 (+19) од.;
  • бойових броньованих машин - 10692 (+25) од.;
  • артилерійських систем - 8137 (+37) од.;
  • РСЗВ - 923 (+3) од.;
  • засоби ППО - 609 (+4) од.;
  • літаків - 324 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6278 (+40) од.;
  • крилаті ракети - 1610 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10766 (+56) од.;
  • спеціальна техніка - 1194 (+4) од.

Фото: втрати ворога станом на 17.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові продовжують ведення наземних операцій на лівому березі Херсонської області. Зокрема намагаються просунутися до лісових масивів поблизу Кринок.

Протягом минулої доби, згідно з даними Генерального штабу, зафіксовано 89 бойових зіткнень. Захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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