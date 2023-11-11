ЗСУ контратакували і відбили позиції на Авдіївському напрямку: карти боїв ISW

Українські війська здійснили контратаку на Авдіївському напрямку та відбили втрачені раніше позиції. Також ЗСУ здійснили обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Аналітики ISW стверджують, що геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 9 листопада, показують, що російські війська нібито незначно просунулися на південний захід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Синьківки, Іванівки, Стельмахівки, а також на північний схід від Петропавлівки на Куп’янському напрямку, і поблизу Новоєгорівки та Серебрянського лісництва.

Речник Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська дещо зосередили свою увагу на штурмових операціях на Куп’янському напрямку та починають використовувати більше техніки в штурмах.

Бої у Донецькій області

9 листопада російський "воєнкор" заявив, що має геолокаційні кадри, які показують, що українські сили трохи просунулися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, показують, що російські війська нібито незначно просунулися в лісистій місцевості на північ від Кліщіївки. Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ нібито відновили деякі раніше втрачені позиції на північ від Андріївки поблизу водойми.

Він додав, що українські війська продовжують утримувати позиції на північ від Кліщіївки за залізницею, і зазначив, що міни, українські безпілотники та вогонь артилерії ускладнюють російські атаки на південному фланзі Бахмута.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ продовжували атакувати в напрямку Авдіївського коксохіму, а основні бої ведуться в напрямках Степове, Бердичі, Сіверне та Тоненьке.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід і південний схід від Новокалинового; Степового, Авдіївки, Сіверного, Первомайського.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що найважливішою ціллю російських військ є Авдіївський коксохімічний завод, оскільки його захоплення дозволить російським військам створити оборонні позиції в промисловій зоні, а не в лісистій місцевості.

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська 10 листопада здійснили контратаку на Авдіївському напрямку та відбили втрачені раніше позиції. Він заявив, що українські війська контратакували на північний схід від Водяного і повернули собі частину своїх раніше втрачених позицій.

Інший "воєнкор" з РФ стверджував, що українські сили послідовно намагаються контратакувати, щоб повернути втрачені позиції.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що українські війська під час штурму росіянами Авдіївки знищили понад 100 російських танків, близько 50 артилерійських систем і сім літаків Су-25. Залужний додав, що втрати росіян в живій силі на Авдіївському напрямку становлять близько 10 тисяч осіб.

Штупун повідомив, що щоденні втрати росіян становлять у середньому від 400 до 600 осіб, і зазначив, що українські сили використовують повітряну розвідку та розвідку, щоб не дати російським силам підсилити свої війська.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Штупун заявив, що російські війська продовжують наступати на Мар’їнку та Новомихайлівку підрозділами "Шторм", які переважно складаються з російських засуджених.

"Південна вісь"

У Генштабі України повідомили, що 10 листопада російські війська безуспішно атакували в районі кордону Донецько-Запорізької областей поблизу Старомайорського та на південь від Золотої Ниви (11 км на південний схід від Великої Новосілки).

Російські "воєнкори" стверджували, що українські сили атакували поблизу Копані і Новопрокопівки і що тривають бої за висоту на північний захід від Вербового.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та Вербового.

Російські джерела стверджували, що 10 листопада українські війська нібито завдали удару з РСЗВ по Кам’янці-Дніпровській на захід від Енергодару.

Українські сили здійснили обмежені наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області 10 листопада. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ атакували поблизу Пойм (10 км на південний схід від Херсона), Піщанівки, Підстепного та Кринок.

Російські джерела стверджували, що прогалини в російській протиповітряній обороні дозволяють українським силам діяти ударно-тактичною авіацією на фронті біля Кринок.