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ЗСУ знищили ще 1130 окупантів та більше десятка танків: у Генштабі оновили втрати РФ

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 18 вересня, Росія втратила ще 1130 одиниць особового складу. Також Сили оборони знищили 14 танків, РСЗВ й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Від початку повномасштабного вторгнення, станом на 19 вересня, втрати Росії складають: 

  • особового складу - близько 638140 (+1130) осіб;
  • танків - 8705 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин - 17093 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 18177 (+23);
  • РСЗВ - 1189 (+1) од.;
  • засоби ППО - 947 (+0) од.;
  • літаків - 369 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 328 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15417 (+63);
  • крилаті ракети - 2592 (+0) од.;
  • кораблі /катери - 28 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24839 (+55) од.;
  • спеціальна техніка - 3109 (+0). 

Фото: втрати Росії станом на 19 вересня (t.me/GeneralStaffZSU)

Ситуація на фронті 

Протягом минулої доби на фронті відбулось більше 180 боїв. Найактивнішими напрямками залишаються Покровський та Курахівський. Ворог тим часом продовжує рівняти з землею свої села та міста у Курській області. 

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