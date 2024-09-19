ЗСУ знищили ще 1130 окупантів та більше десятка танків: у Генштабі оновили втрати РФ

Протягом минулої доби, 18 вересня, Росія втратила ще 1130 одиниць особового складу. Також Сили оборони знищили 14 танків, РСЗВ й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Від початку повномасштабного вторгнення, станом на 19 вересня, втрати Росії складають:
Фото: втрати Росії станом на 19 вересня (t.me/GeneralStaffZSU)
Протягом минулої доби на фронті відбулось більше 180 боїв. Найактивнішими напрямками залишаються Покровський та Курахівський. Ворог тим часом продовжує рівняти з землею свої села та міста у Курській області.
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