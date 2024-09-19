ЗСУ знищили ще 1130 окупантів та більше десятка танків: у Генштабі оновили втрати РФ

Від початку повномасштабного вторгнення, станом на 19 вересня, втрати Росії складають:

особового складу - близько 638140 (+1130) осіб;

танків - 8705 (+14) од.;

бойових броньованих машин - 17093 (+13) од.;

артилерійських систем - 18177 (+23);

РСЗВ - 1189 (+1) од.;

засоби ППО - 947 (+0) од.;

літаків - 369 (+0) од.;

гелікоптерів - 328 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15417 (+63);

крилаті ракети - 2592 (+0) од.;

кораблі /катери - 28 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 24839 (+55) од.;

спеціальна техніка - 3109 (+0).

Фото: втрати Росії станом на 19 вересня (t.me/GeneralStaffZSU)

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулось більше 180 боїв. Найактивнішими напрямками залишаються Покровський та Курахівський. Ворог тим часом продовжує рівняти з землею свої села та міста у Курській області.