За добу на фронті 187 боїв, у Курській області ворог активно застосовує КАБи, - Генштаб
Протягом минулої доби, 18 вересня, на лінії бойового зіткнення відбулось 187 боїв. У Курській області ворог активно б'є керовними авіаційними бомбами (КАБи) по своїх селах та містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників та один інший важливий об’єкт", - пише Генштаб.
Ситуація на напрямках
На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе.
На Куп'янському напрямку ворог 15 разів атакував. Відбито штурмові дії неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 18 разів. Намагались вклинитися в оборону наших воїнів поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.
На Сіверському напрямку відбито три штурмові дії поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку росіяни чотири рази атакували у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Дачного, Неліпівки, Торецька та Щербинівки.
На Покровському напрямку зупинено 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр й не тільки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки.
На Курахівському напрямку відбито 40 атак Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка.
На Времівському напрямку росіяни сім разів атакували в районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого та Золотої Ниви. Ворог активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.
На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку росіяни безуспішно атакували п'ять разів.
"Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали дев’ятнадцять авіаударів тридцятьма дев’ятьма КАБми по власній території", - додає Генштаб.
Втрати Росії у війні
Варто додати, що протягом останнім місяців Покровський напрямок був найактивнішим на фронті. На ньому регулярно фіксувалась найбільша кількість бойових зіткнень. Також останнім часом кількість боїв стрімко зросла й на Курахівському напрямку.
Детальніше про те, що відбувається під Покровськом і чи сповільнила наступ Росія - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.