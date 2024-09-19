За добу на фронті 187 боїв, у Курській області ворог активно застосовує КАБи, - Генштаб

Протягом минулої доби, 18 вересня, на лінії бойового зіткнення відбулось 187 боїв. У Курській області ворог активно б'є керовними авіаційними бомбами (КАБи) по своїх селах та містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників та один інший важливий об’єкт", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе.

На Куп'янському напрямку ворог 15 разів атакував. Відбито штурмові дії неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 18 разів. Намагались вклинитися в оборону наших воїнів поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.

На Сіверському напрямку відбито три штурмові дії поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку росіяни чотири рази атакували у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Дачного, Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку зупинено 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр й не тільки. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки.

На Курахівському напрямку відбито 40 атак Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка.

На Времівському напрямку росіяни сім разів атакували в районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого та Золотої Ниви. Ворог активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку росіяни безуспішно атакували п'ять разів.

"Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали дев’ятнадцять авіаударів тридцятьма дев’ятьма КАБми по власній території", - додає Генштаб.

Втрати Росії у війні

Варто додати, що протягом останнім місяців Покровський напрямок був найактивнішим на фронті. На ньому регулярно фіксувалась найбільша кількість бойових зіткнень. Також останнім часом кількість боїв стрімко зросла й на Курахівському напрямку.

Детальніше про те, що відбувається під Покровськом і чи сповільнила наступ Росія - у матеріалі РБК-Україна.