ВСУ уничтожили еще 1130 оккупантов и более десятка танков: в Генштабе обновили потери РФ

За прошедшие сутки, 18 сентября, Россия потеряла еще 1130 единиц личного состава. Также Силы обороны уничтожили 14 танков, РСЗО и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С начала полномасштабного вторжения, по состоянию на 19 сентября, потери России составляют: личного состава - около 638140 (+1130) чел;

танков - 8705 (+14) ед.;

боевых бронированных машин - 17093 (+13) ед.;

артиллерийских систем - 18177 (+23);

РСЗО - 1189 (+1) ед.;

средства ПВО - 947 (+0) ед.;

самолетов - 369 (+0) ед.;

вертолетов - 328 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15417 (+63);

крылатые ракеты - 2592 (+0) ед.;

корабли /катера - 28 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 24839 (+55) ед.;

специальная техника - 3109 (+0). Фото: потери России по состоянию на 19 сентября (t.me/GeneralStaffZSU) Ситуация на фронте За прошедшие сутки на фронте состоялось более 180 боев. Самыми активными направлениями остаются Покровское и Кураховское. Враг тем временем продолжает сравнивать с землей свои села и города в Курской области.