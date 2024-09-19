ua en ru
Чт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили еще 1130 оккупантов и более десятка танков: в Генштабе обновили потери РФ

Четверг 19 сентября 2024 08:55
UA EN RU
ВСУ уничтожили еще 1130 оккупантов и более десятка танков: в Генштабе обновили потери РФ Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 18 сентября, Россия потеряла еще 1130 единиц личного состава. Также Силы обороны уничтожили 14 танков, РСЗО и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С начала полномасштабного вторжения, по состоянию на 19 сентября, потери России составляют:

  • личного состава - около 638140 (+1130) чел;
  • танков - 8705 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин - 17093 (+13) ед.;
  • артиллерийских систем - 18177 (+23);
  • РСЗО - 1189 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 947 (+0) ед.;
  • самолетов - 369 (+0) ед.;
  • вертолетов - 328 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 15417 (+63);
  • крылатые ракеты - 2592 (+0) ед.;
  • корабли /катера - 28 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24839 (+55) ед.;
  • специальная техника - 3109 (+0).

ВСУ уничтожили еще 1130 оккупантов и более десятка танков: в Генштабе обновили потери РФ

Фото: потери России по состоянию на 19 сентября (t.me/GeneralStaffZSU)

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте состоялось более 180 боев. Самыми активными направлениями остаются Покровское и Кураховское. Враг тем временем продолжает сравнивать с землей свои села и города в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Россия атаковала Харьковскую область ракетами и дронами: что сбила наша ПВО
Россия атаковала Харьковскую область ракетами и дронами: что сбила наша ПВО
DAILY
Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии