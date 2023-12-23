ЗСУ знищили ще 1040 окупантів та більше 15 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 17 грудня, українські військові ліквідували ще 1040 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 352 390 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 23.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові:
Згідно з даними Генерального штабу України, протягом минулої доби військові відбили 40 атак противника на Авдіївському напрямку, а також продовжують виснажувати ворога на Мелітопольському напрямку.
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