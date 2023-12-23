ВСУ уничтожили еще 1040 оккупантов и более 15 танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 17 декабря, украинские военные ликвидировали еще 1040 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 352 390 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 23.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные:
Согласно данным Генерального штаба Украины, за прошедшие сутки военные отбили 40 атак противника на Авдеевском направлении, а также продолжают истощать врага на Мелитопольском направлении.
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