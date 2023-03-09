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ЗСУ знищили російську самохідну артустановку "Мста-С" на Кінбурнській косі

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Миколаївська область, Четвер 09 березня 2023 17:24
ЗСУ знищили російську самохідну артустановку "Мста-С" на Кінбурнській косі Фото: російську САУ знищили ЗСУ на Кінбурнській косі (mil.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 березня, українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили самохідну артилерійську установку "Мста-С" на Кінбурнській косі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал спікера оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова.

"За результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено самохідну артустановку "Мста-С" на Кінбурнській косі, безпілотник типу "Орлан-10", танк і автобронетехніку на лівобережжі Херсонщини. Демілітаризовано 11 рашистів", - повідомив Назаров.

Він також повідомив, що за минулу бойову добу ворог подовжуючи обстрілювати правобережжя, здійснив близько 90 атак на мирне населення та по акваторії Дніпро-Бузького лиману. В результаті обстрілу одна людина загинула, та ще чотири особи в Херсонській області отримали поранення.

Назаров зауважив, що загроза ракетних ударів залишається, тому в жодному разі не можна ігнорувати сигнали повітряних тривог.

"Після завершення атаки в Чорному морі продовжує перебувати 8 кораблів, серед яких лишаються 2 надводних ракетоносії із недовикористаним запасом "Калібрів", - наголосив полковник.

Нагадаємо, на півдні України протиповітряна оборона знищила цієї ночі 19 повітряних цілей. З яких 18 ракет та один безпілотник.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вночі Україна піддалася черговій масованій ракетній атаці. Росіяни атакували об'єкти інфраструктури у низці областей.

Зокрема, зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

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