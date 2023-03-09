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ВСУ уничтожили российскую самоходную артустановку "Мста-С" на Кинбурнской косе

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Николаевская область, Четверг 09 марта 2023 17:24
ВСУ уничтожили российскую самоходную артустановку "Мста-С" на Кинбурнской косе Фото: российскую САУ уничтожили ВСУ на Кинбурнской косе (mil.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 9 марта, украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Мста-С" на Кинбурнской косе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера оперативного командования "Юг" полковника Владислава Назарова.

"По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожена самоходная артустановка "Мста-С" на Кинбурнской косе, беспилотник типа "Орлан-10", танк и автобронетехника на левобережье Херсонщины. Демилитаризовано 11 рашистов", - сообщил Назавза.

Он также сообщил, что за минувшие боевые сутки враг продолжая обстреливать правобережье, совершил около 90 атак на мирное население и по акватории Днепро-Бугского лимана. В результате обстрела один человек погиб, еще четыре человека в Херсонской области получили ранения.

Назаров заметил, что угроза ракетных ударов остается, поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать сигналы воздушных тревог.

"По завершении атаки в Черном море продолжает находиться 8 кораблей, среди которых остаются 2 надводных ракетоносителя с недоиспользованным запасом "Калибров", - подчеркнул полковник.

Напомним, на юге Украины противовоздушная оборона уничтожила этой ночью 19 воздушных целей. Из них 18 ракет и один беспилотник.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня ночью Украина подверглась очередной массированной ракетной атаке. Россияне атаковали объекты инфраструктуры в ряде областей.

В частности, были зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

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