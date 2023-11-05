UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили російську станцію РЕБ "Поле-21" на Таврійську напрямку

Фото: РЕБ "Поле-21" (armyinform.com.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21" на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерала Олександра Тарнавського.

"Знищено станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", що призначена для пригнічення каналів супутникової навігації", - пише Тарнавський. 

Що відомо про "Поле-21"? 

"Поле-21" є російською станцією РЕБ, яку ще називаються "куполом проти дронів". Систему побудували у 2016 році. Вона була призначена для боротьби з високоточною зброєю і безпілотними літальними апаратами. 

Комплекс здатний створювати перешкоди й тим самим подавляти апаратуру прив’язки до глобальних супутникових і радіонавігаційних систем. 

Згідно з даними росіян, дальність роботи вищезгаданої РЕБ становить 60 кілометрів. Водночас розвідка України стверджує про 25 кілометрів. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з останніми даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби наші військові ліквідували 990 російських терористів. З початку війни Росія втратила вже близько 305 090 одиниць особового складу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні