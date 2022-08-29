ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нацгвардейцы уничтожили российскую артиллерийскую установку в Харьковской области (видео)

Новина українською →
Украина, Понедельник 29 августа 2022 17:29
Нацгвардейцы уничтожили российскую артиллерийскую установку в Харьковской области (видео) Фото: нацгвардейцы уничтожили российскую артиллерию в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские нацгвардейцы совместно с артиллеристами Вооруженных сил Украины уничтожили российскую артиллерийскую установку в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национальной гвардии Украины.

"Гвардейцы и представители ССО с помощью БПЛА разведали цель, корректировали огонь и верифицировали результаты. Артиллеристы ВСУ нанесли точное и филигранное огневое поражение вражеской САУ", - говорится в сообщении.

Нацгвардейцы сообщают, что им удалось уничтожить российскую САУ 2С19 "Мста-С", которая способна бить на 29 километров.

Операцию по уничтожению артиллерии проводили к северу от Харькова, возле государственной границы с РФ.

Напомним, что ранее ВСУ уничтожили российскую систему противовоздушной обороны в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе