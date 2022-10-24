UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили російський "Зоопарк" у Херсонській області, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ знищили російський комплекс "Зоопарк-1" у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни потужно б'ють по ворогу, аби створити умови для подальших наступальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день.

"Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на 7 солдатів", - зазначили в ОК "Південь".

Окрім цього, ЗСУ в Херсонській області знищили російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".

Нагадаємо, 23 жовтня українські захисники не дали росіянам просунутися в Донецькій області, зокрема біля Бахмута й Авдіївки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України