ВСУ уничтожили российский "Зоопарк" в Херсонской области, - ОК "Юг"

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию на Южнобугском направлении. Наши воины мощно бьют по врагу, чтобы создать условия дальнейших наступательных действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач в день.
"Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, длинная армия мира вновь уменьшилась на 7 солдат", - отметили в ОК "Юг".
Кроме того, ВСУ в Херсонской области уничтожили российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".
Напомним, 23 октября украинские защитники не дали россиянам продвинуться в Донецкой области, в том числе возле Бахмута и Авдеевки.
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