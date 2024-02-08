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ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 разом із екіпажем під Авдіївкою

Фото: вертоліт Ка-52 "Алігатор" знищили ЗСУ на Авдіївському напрямку (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" разом із екіпажем. Його "приземлили" із ПЗРК 7 лютого в районі Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"7 лютого в операційній зоні ОСУВ “Таврія” воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52", - розповів він.

За словами генерала, ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку.

Втрати РФ в Україні

З початку російського вторгнення РФ в Україну ЗСУ "приземлили" 325 гелікоптерів ворога. Зокрема, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 8 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 392 380 військових. Окрім вертольота, за останню добу ЗСУ знищили 31 ракету, 14 дронів та 20 ББМ.

Ситуація в Авдіївці

Російські війська з кількох боків наступають на Авдіївку. Експерт Владислав Селезньов зазначає, що в районі Авдіївки зосереджено близько 40 тисяч росіян. Причому кілька місяців тому називали приблизно таку саму цифру. А це означає, що, незважаючи на неймовірні втрати, підкріплення РФ надходить. Противник має тотальну перевагу і поступово просувається.

Наразі ситуація в Авдіївці наближається до критичної. Росіяни намагаються прорватися до міської забудови, українські захисники стійко відбивають штурми.

При цьому російський диктатор Володимир Путін, у разі захоплення РФ міста, навряд чи наважиться приїхати до Авдіївки для того, щоб записати відеозвернення перед президентськими виборами в Росії. Докладніше - у матеріалі.

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