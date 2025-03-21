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ЗСУ знищили російський "Ураган" разом із боєкомплектом (відео)

П'ятниця 21 березня 2025 22:19
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ЗСУ знищили російський "Ураган" разом із боєкомплектом (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ знищили російський "Ураган" разом із боєкомплектом (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Оператори 14 полку безпілотних авіакомплексів СБС виявили ворожу реактивну систему залпового вогню, яка прямувала на вогневий рубіж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем.

Зазначається, що ворожий екіпаж помітив український дрон, однак не змін втекти від нього. Завдяки коригуванню операторів СБС українська реактивна артилерія завдала точного удару касетною бойовою частиною.

В результаті боєкомплект "Урагану" здетонував. За попередніми даними також було знищено двох окупантів, які входили до складу екіпажу системи.

"Коригування вогню - одна з важливих задач Сил безпілотних систем, що дозволяє знищувати ворога з високою точністю", - сказано у повідомленні СБС.

Що відомо про БМ-27 "Ураган"

БМ-27 "Ураган" - це радянська реактивна система залпового вогню калібру 220 мм, призначена для ураження живої сили, техніки та укріплень противника на відстані до 35 км. Комплекс складається з пускової установки на базі вантажівки ЗІЛ-135ЛМ із 16 напрямними для ракет, які можуть нести уламково-фугасні, термобаричні або касетні бойові частини.

"Ураган" відзначається високою мобільністю, але має довший час перезаряджання порівняно з сучаснішими РСЗВ. Він активно використовується Росією у війні проти України, зокрема для обстрілів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, за минулу добу втрати російської армії склали 1330 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 17 танків, 28 бойових броньованих машин, 101 артилерійську систему, 185 дронів та іншу техніку ворога.

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