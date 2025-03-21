ВСУ уничтожили российский "Ураган" вместе с боекомплектом (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Отмечается, что вражеский экипаж заметил украинский дрон, однако не смог убежать от него. Благодаря корректировке операторов СБС украинская реактивная артиллерия нанесла точный удар кассетной боевой частью.

В результате боекомплект "Урагана" сдетонировал. По предварительным данным также были уничтожены двое оккупантов, которые входили в состав экипажа системы.

"Корректировка огня - одна из важных задач Сил беспилотных систем, что позволяет уничтожать врага с высокой точностью", - сказано в сообщении СБС.

Что известно о БМ-27 "Ураган"

БМ-27 "Ураган" - это советская реактивная система залпового огня калибра 220 мм, предназначенная для поражения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 35 км. Комплекс состоит из пусковой установки на базе грузовика ЗИЛ-135ЛМ с 16 направляющими для ракет, которые могут нести осколочно-фугасные, термобарические или кассетные боевые части.

"Ураган" отличается высокой мобильностью, но имеет более длительное время перезарядки по сравнению с более современными РСЗО. Он активно используется Россией в войне против Украины, в частности для обстрелов гражданской инфраструктуры.