ЗСУ знищили ракету Х-59 у Дніпропетровській області

Збройні сили України сьогодні, 1 січня, знищили російську ракету в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".
Зазначається, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59.
Її вдалося знищити в Дніпровському районі Дніпропетровської області.
Це результат роботи підрозділу Повітряного командування "Схід".
Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.
Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.
Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.
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