ВСУ уничтожили ракету Х-59 в Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины сегодня, 1 января, уничтожили российскую ракету в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
Отмечается, что речь идет об управляемой авиационной ракете Х-59.
Ее удалось уничтожить в Днепровском районе Днепропетровской области.
Это результат работы подразделения Воздушного командования "Восток".
Российские войска этой ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушение инфраструктуры.
В общей сложности российские террористы в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.
О последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.
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