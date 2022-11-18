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ЗСУ знищили радіолокаційну станцію росіян у Новій Каховці

Фото: ЗСУ знищили станцію радіолокації росіян у Новій Каховці (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України знищили станцію радіолокацій окупантів у Новій Каховці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

ЗСУ також знищили бойову броньовану машину в районі Голої Пристані. Інші втрати ворога потребують розвідки.

Зазначається, що ворог продовжує облаштування оборонних споруд та рубежів, здійснює передислокацію підрозділів, щоб уникнути вогневих поразок з правого берега.

Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивіз майна із тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки.

У Новій Каховці припинила роботу центральна міська лікарня. Усі медичне обладнання та машини швидкої допомоги вивезені у напрямку тимчасово окупованої території Криму.

Нагадаємо, у Каховському районі російські окупанти посилили фільтраційні заходи після ефективної вогневої поразки їхніх позицій українськими захисниками.

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Новая Каховка