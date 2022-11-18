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ВСУ уничтожили радиолокационную станцию россиян в Новой Каховке

Фото: ВСУ уничтожили радиолокационную станцию россиян в Новой Каховке (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины уничтожили радиолокационную станцию оккупантов в Новой Каховке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

ВСУ также уничтожили боевую бронированную машину в районе Голой Пристани. Остальные потери врага нуждаются в разведке.

Отмечается, что враг продолжает обустройство оборонительных сооружений и рубежей, осуществляет передислокацию подразделений во избежание огневых поражений с правого берега.

Российские оккупационные войска продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества из временно занятых территорий Херсонской области. В частности, оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки.

В Новой Каховке прекратила работу центральная городская больница. Все медицинское оборудование и машины скорой помощи вывезены в направлении временно оккупированной территории Крыма.

Напомним, в Каховском районе российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия после эффективного огневого поражения их позиций украинскими защитниками.

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Новая Каховка