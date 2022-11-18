ua ru
Пт, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили радіолокаційну станцію росіян у Новій Каховці

Новость на русском →
Нова Каховка, П'ятниця 18 листопада 2022 02:03
ЗСУ знищили радіолокаційну станцію росіян у Новій Каховці Фото: ЗСУ знищили станцію радіолокації росіян у Новій Каховці (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України знищили станцію радіолокацій окупантів у Новій Каховці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

ЗСУ також знищили бойову броньовану машину в районі Голої Пристані. Інші втрати ворога потребують розвідки.

Зазначається, що ворог продовжує облаштування оборонних споруд та рубежів, здійснює передислокацію підрозділів, щоб уникнути вогневих поразок з правого берега.

Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивіз майна із тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки.

У Новій Каховці припинила роботу центральна міська лікарня. Усі медичне обладнання та машини швидкої допомоги вивезені у напрямку тимчасово окупованої території Криму.

Нагадаємо, у Каховському районі російські окупанти посилили фільтраційні заходи після ефективної вогневої поразки їхніх позицій українськими захисниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая Каховка
NEWS
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
DAILY
Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв