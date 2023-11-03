UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили радар, яким окупанти наводили ракети на Запоріжжя (відео)

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили радар, яким окупанти наводили ракети на Запоріжжя (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українські військові знищили радар пошуку та наведення російських окупантів на півдні. За його допомогою ворог наводив ракети на Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

"Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки", - написав глава держави, опублікувавши відповідне відео.

При цьому у ролику уточнюється, що радар пошуку та наведення С-300 було знищено внаслідок удару реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Знищення радара унеможливлює для росіян використання ракетного комплексу С-300.

Обстріл Запорізької області

Нагадаємо, російські окупанти неодноразово обстрілювали Запоріжжя та область ракетами, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Сьогодні, 3 листопада, через ракетний удар по селищу в Запорізькій області поранення отримали 11 людей.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗапоріжжяЗРКЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти Україниракетный удар