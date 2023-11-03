ЗСУ знищили радар, яким окупанти наводили ракети на Запоріжжя (відео)

"Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки", - написав глава держави, опублікувавши відповідне відео.

При цьому у ролику уточнюється, що радар пошуку та наведення С-300 було знищено внаслідок удару реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Знищення радара унеможливлює для росіян використання ракетного комплексу С-300.

Обстріл Запорізької області

Нагадаємо, російські окупанти неодноразово обстрілювали Запоріжжя та область ракетами, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Сьогодні, 3 листопада, через ракетний удар по селищу в Запорізькій області поранення отримали 11 людей.