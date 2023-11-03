Окупанти вдарили ракетою по селищу в Запорізькій області: 11 поранених

Російські солдати сьогодні, 3 листопада, вранці завдали ракетного удару по селищу Зарічне Запорізької області. Внаслідок атаки 11 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Камишеваську селищну раду в Telegram .

За даними відомства, удару ворог завдав сьогодні о 10:14. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, кілька будівель зруйновано.

Фото: наслідки обстрілу Зарічного (t.me/komish_gromada)

"Поранення різного ступеня тяжкості отримали одинадцять мирних жителів, їм надається необхідна медична допомога", - зазначили у селищній раді.

Фото: Зарічне на карті (натисніть, щоб збільшити)

При цьому власникам пошкодженого майна вже видали будівельні матеріали для ремонту.

Обстріл Запорізької області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють Запорізьку область. Для цього вони використовують артилерію, реактивні системи залпового вогню і не тільки.

Зокрема, нещодавно в одному з населених пунктів росіяни артобстрілом убили 52-річного чоловіка.