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ВСУ уничтожили радар, которым оккупанты наводили ракеты на Запорожье (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили радар, которым оккупанты наводили ракеты на Запорожье (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные уничтожили радар поиска и наведения российских оккупантов на юге. При помощи него враг наводил ракеты на Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

"Сильное огневое поражение на этой неделе. Наши воины выбили одну из российских систем ПВО на юге. Каждый такой наш удар дает украинцам больше безопасности", - написал глава государства, опубликовав соответствующее видео. 

При этом в ролике уточняется, что радар поиска и наведения С-300 был уничтожен в результате удара реактивной системы залпового огня HIMARS. 

Уничтожение радара делает невозможным для россиян использование ракетного комплекса С-300. 

Обстрелы Запорожской области

Напомним, российские оккупанты неоднократно обстреливали Запорожье и область ракетами, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители. 

Сегодня, 3 ноября, из-за ракетного удара по поселку в Запорожской области ранения получили 11 человек

 

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