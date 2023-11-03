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ЗСУ знищили радар, яким окупанти наводили ракети на Запоріжжя (відео)

П'ятниця 03 листопада 2023 20:28
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ЗСУ знищили радар, яким окупанти наводили ракети на Запоріжжя (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ знищили радар, яким окупанти наводили ракети на Запоріжжя (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українські військові знищили радар пошуку та наведення російських окупантів на півдні. За його допомогою ворог наводив ракети на Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

"Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки", - написав глава держави, опублікувавши відповідне відео.

При цьому у ролику уточнюється, що радар пошуку та наведення С-300 було знищено внаслідок удару реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Знищення радара унеможливлює для росіян використання ракетного комплексу С-300.

Обстріл Запорізької області

Нагадаємо, російські окупанти неодноразово обстрілювали Запоріжжя та область ракетами, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Сьогодні, 3 листопада, через ракетний удар по селищу в Запорізькій області поранення отримали 11 людей.

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