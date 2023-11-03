ЗСУ знищили радар, яким окупанти наводили ракети на Запоріжжя (відео)
Українські військові знищили радар пошуку та наведення російських окупантів на півдні. За його допомогою ворог наводив ракети на Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.
"Сильне вогневе ураження цього тижня. Наші воїни вибили одну з російських систем ППО на півдні. Кожен такий наш удар дає українцям більше безпеки", - написав глава держави, опублікувавши відповідне відео.
При цьому у ролику уточнюється, що радар пошуку та наведення С-300 було знищено внаслідок удару реактивної системи залпового вогню HIMARS.
Знищення радара унеможливлює для росіян використання ракетного комплексу С-300.
Обстріл Запорізької області
Нагадаємо, російські окупанти неодноразово обстрілювали Запоріжжя та область ракетами, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.
Сьогодні, 3 листопада, через ракетний удар по селищу в Запорізькій області поранення отримали 11 людей.
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