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ВСУ уничтожили радар, которым оккупанты наводили ракеты на Запорожье (видео)

Пятница 03 ноября 2023 20:28
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ВСУ уничтожили радар, которым оккупанты наводили ракеты на Запорожье (видео) Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили радар, которым оккупанты наводили ракеты на Запорожье (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные уничтожили радар поиска и наведения российских оккупантов на юге. При помощи него враг наводил ракеты на Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

"Сильное огневое поражение на этой неделе. Наши воины выбили одну из российских систем ПВО на юге. Каждый такой наш удар дает украинцам больше безопасности", - написал глава государства, опубликовав соответствующее видео.

При этом в ролике уточняется, что радар поиска и наведения С-300 был уничтожен в результате удара реактивной системы залпового огня HIMARS.

Уничтожение радара делает невозможным для россиян использование ракетного комплекса С-300.

Обстрелы Запорожской области

Напомним, российские оккупанты неоднократно обстреливали Запорожье и область ракетами, в результате чего гибли и получали ранения мирные жители.

Сегодня, 3 ноября, из-за ракетного удара по поселку в Запорожской области ранения получили 11 человек.

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