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ЗСУ знищили пускову установку "Іскандера" у Курській області

13:01 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ знищили пускову установку "Іскандера" у Курській області (Getty Images)

Сили оборони України знищили пускову установку "Іскандера" у Курській області, що зменшує спроможність РФ завдавати балістичних ударів по українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

29 жовтня та в ніч на 30 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали нових ударів по важдивих об'єктах ворога.

Що саме уражено:

  • Пускова установка ОТРК "Іскандер-М" у районі перевантаження балістичних ракет, район Фатежа, Курська область РФ.
  • Склади боєприпасів армії рф, район н.п. Малоянисоль, Донецька область, район н.п. Новоєгорівка, Харківська область та район н.п. Ганусівка, Луганська область.
  • Склад матеріально-технічних засобів окупантів, район Біловодська, Луганська область.
  • Ремонтний підрозділ противника, район Рубіжного, Луганська область.
  • Ремонтно-відновлювальна база російського агресора, район н.п. Писарівка, Луганська область.

У Генштабі зазначили, що кожна знищена пускова установка "Іскандер-М" зменшує спроможність армії РФ завдавати балістичних ударів по українських містах.

Ураження ремонтних підрозділів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт, а втрата складів боєприпасів знижує його вогневі можливості.

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, президент України Володимир Зеленський також повідомляв, що Україна здійснила два ракетних удари, які знищили два російських винищувачі і уразили пускову установку "Іскандера".

Також раніше Сили оборони України уразили ремонтну базу ракетних комплексів "Іскандер-М" у Курській області РФ.

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Війна в УкраїніискандерыЗбройні сили УкраїниГенштаб ЗСУ