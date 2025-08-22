ЗСУ знищили пункт управління дронами російського елітного підрозділу "Рубікон" (відео)

Українські бійці знищили пункт управління дронами російського елітного підрозділу "Рубікон" у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"Бойова робота ракетних військ і артилерії Збройних Сил України (РВіА ЗСУ) триває постійно. Підрозділи РВіА ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили низку важливих об'єктів російського агресора", - повідомили в Генштабі.
Так, нещодавно, тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області знищено пункт управління безпілотниками російського підрозділу "Рубікон" та великий склад боєприпасів загарбників.
Варто зазначити, що підрозділ "Рубікон" створили лише у серпні 2024 року, однак він вже вважається одним із найефективніших технологічних формувань противника.
У "Рубіконі" забезпечено відбір найпідготовленішого особового складу, ефективне управління та необмежене фінансування. Наразі Росія активно розгортає цей підрозділ із кількох сотень до кількох тисяч бійців, щоб охопити весь фронт.
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 074 320 військових.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 790 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 318 дронів та іншу техніку ворога.