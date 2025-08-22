UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

ЗСУ знищили пункт управління дронами російського елітного підрозділу "Рубікон" (відео)

Фото: ЗСУ знищили пункт управління дронами російського елітного підрозділу "Рубікон" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці знищили пункт управління дронами російського елітного підрозділу "Рубікон" у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Бойова робота ракетних військ і артилерії Збройних Сил України (РВіА ЗСУ) триває постійно. Підрозділи РВіА ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили низку важливих об'єктів російського агресора", - повідомили в Генштабі.

Так, нещодавно, тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області знищено пункт управління безпілотниками російського підрозділу "Рубікон" та великий склад боєприпасів загарбників.

Варто зазначити, що підрозділ "Рубікон" створили лише у серпні 2024 року, однак він вже вважається одним із найефективніших технологічних формувань противника.

У "Рубіконі" забезпечено відбір найпідготовленішого особового складу, ефективне управління та необмежене фінансування. Наразі Росія активно розгортає цей підрозділ із кількох сотень до кількох тисяч бійців, щоб охопити весь фронт.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 074 320 військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 790 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 318 дронів та іншу техніку ворога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонецька областьВійна в УкраїніДрони