ЗСУ знищили понад півсотні "кадирівців" в Донецьку, - Генштаб

Підрозділ ворога було помічено в південно-західній частині міста, де вони займались рабежем цивільного населення та зйомками постановочних відео про нібито ведення бойових дій.

"6 червня, в результаті ефективного вогневого ураження силами оборони по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються", - розповіли у Генштабі.

Ситуація в Донецьку

Донецьк окуповано ще з 2014 року, з тих пір росіяни регулярно обстрілюють місто, звинувачуючи в цьому ЗСУ. Наприклад, 26 травня місто, за словами окупантів, нібито масовано обстріляли ракетами.

Водночас, росіяни продовжують атакувати і Донецьку область. Так, 8 червня вони обстріляли Торецьк та Максимільянівку, поранень зазнали шестеро людей.

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