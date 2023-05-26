Окупанти заявляють про масований ракетний удар по Донецьку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Донбасу ".

Російські бойовики нарахували нібито 6 рекет, випущених по місту. Удар припав на Калінінський район міста.

"Місцеві жителі повідомляють про приліт у районі "Мотеля", - пише видання.

Обстріли Донецька

Тимчасово окупований Донецьк постійно перебуває під обстрілами. При цьому, російські окупанти, які захопили місто у 2014 році, постійно звинувачують в атаках українських військових. Буквально в середині квітня через обстріл Донецька загинули троє людей. Тоді окупанти заявили про обстріл одразу двох районів міста.

Крім цього, російські окупанти заявили про обстріл тимчасово захопленого Донецька і в ніч на Великдень, 16 квітня. Нібито "кілька снарядів впали поряд із собором, у якому відбувалося богослужіння", загинула жінка, троє поранених.